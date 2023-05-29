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الإثنين، 29-05-2023 10:18 ص

فيديو - مياه السيول تجرف عدد من المركبات في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - انجرف عدد من المركبات صباح اليوم الاثنين إثر سيول في منطقة أبو الزيغان التابعة للواء الهاشمية في الزرقاء.

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ووفق شهود عيان قالوا لـ"الوكيل الإخباري" أن السيول جرفت 5 مركبات في المنطقة دون وقوع أي إصابات مؤكدين أن كوادر الدفاع المدني تعمل على إخلاء المواطنين .


وبحسب رصد "الوكيل الإخباري" لمقاطع فيديو أظهرت انجراف "تنك مياه" في الزرقاء صباح اليوم.


 




 

 


 

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