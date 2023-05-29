فيديو - مياه السيول تجرف عدد من المركبات في الزرقاء

الوكيل الإخباري - انجرف عدد من المركبات صباح اليوم الاثنين إثر سيول في منطقة أبو الزيغان التابعة للواء الهاشمية في الزرقاء.
ووفق شهود عيان قالوا لـ"الوكيل الإخباري" أن السيول جرفت 5 مركبات في المنطقة دون وقوع أي إصابات مؤكدين أن كوادر الدفاع المدني تعمل على إخلاء المواطنين .
وبحسب رصد "الوكيل الإخباري" لمقاطع فيديو أظهرت انجراف "تنك مياه" في الزرقاء صباح اليوم.
غرق مركبات بمنطقة أبو الزيغان في الزرقاء pic.twitter.com/8jjMAW3fXA— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2023
سيول جارفة في الزرقاء pic.twitter.com/uJFZHart25— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 29, 2023