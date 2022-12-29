إدارة مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرون وبقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة تهريبا واتجارا وترويجا .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ 22/12/2022 ولغاية 28/12/2022 تم التعامل مع 93 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة والتهريب، أُلقي القبض خلالها على 177 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد ومنهم أشخاص مصنفون بالخطرين ، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة .



ضُبط خلال تلك القضايا 22 كغم من مادة الحشيش المخدرة، و 6 ملايين و 80 الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و 1000 حبة من الحبوب المخدرة المتفرقة و 3 كيلو غرام و 700 غرام من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة و 300 غرام من مادة الكريستال المخدرة ومجموعة أشتال من مادة الماريجوانا ومجموعة من الأسلحة النارية.



وعلى الصعيد العلاجي بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات هذا الاسبوع 10 حالات ما بين دخول ومراجع .



وفي ذات السياق نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 50 نشاطاً توعوياً لهذا الاسبوع تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات والشركاء ذات العلاقة .



وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة وفي مناطق المملكة كافة، بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك الإمكانيات كافة.

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