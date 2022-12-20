مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات القوا القبض على ستة أشخاص خلال تعاملهم مع اربع قضايا نوعية في العاصمة والمفرق .



وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة ومتفرقة من تلك المواد .



وفي القضية الاولى جرت مراقبة نشاطات شخص من جنسية عربية بعد التأكد من قيامه بالاتجار وحيازة كميات من المواد المخدرة واستخدام شخصين آخرين لترويج وتوزيع تلك المواد في محافظتي العاصمة واربد ، وبعد جمع المعلومات كافة، جرت مداهمة التاجر الرئيس ومساعديه المروجين كلاً في مكان وجوده والقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم على 20 الف حبة مخدرة .



وفي القضية الثانية جرت مداهمة احد تجار المخدرات في العاصمة والقي القبض عليه متلبسا اثناء قيامه ببيع كمية من تلك المواد وعثر بحوزته بعد تفتيشه ومنزله على 7 كفوف من مادة الحشيش و 1000 حبة مخدرة .



وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين دوهم في الاولى منزل احد تجار المخدرات بعد ورود معلومات عن حيازته لكمية من مادة الكوكايين المخدرة ، إذ أُلقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على 1.300 كغم من مادة الكوكايين القاتلة ، فيما جرى في القضية الثانية ومن خلال كمين ايقاف مركبة احد المشتبه بهم بقضايا الاتجار وعثر بحوزته بعد القبض عليه على 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

اضافة اعلان