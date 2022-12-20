الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

ندوة بالجامعة الهاشمية لعرض المنح التدريبية التي توفرها كلية لومينوس

قرابة 100 ألف مشترك في الامتحان التكميلي للتوجيهي للعام الحالي

الأشغال تعلن الطوارئ وتنشر أرقام غرف العمليات

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

الملك يلتقي وزير الخارجية الإيراني

12.5 مليون يورو إضافية من ألمانيا لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن

تجميد الإجراءات المتعلقة بتعميم هيئة الاعلام حول المحتوى المسيء ومجهول المصدر

الامانة : اعلان حالة الطوارئ المتوسطة

إدارة الأزمات والكوارث السعوديّ يوجه تحذيراً لسكان مكة بسبب السيول

الملك يلتقي وزير الخارجية البحريني

الثلاثاء، 20-12-2022 08:12 م

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات ومن خلال جهودهم المستمرة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات القوا القبض على ستة أشخاص خلال تعاملهم مع اربع قضايا نوعية في العاصمة والمفرق .

وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة ومتفرقة من تلك المواد .

وفي القضية الاولى جرت مراقبة نشاطات شخص من جنسية عربية بعد التأكد من قيامه بالاتجار وحيازة كميات من المواد المخدرة واستخدام شخصين آخرين لترويج وتوزيع تلك المواد في محافظتي العاصمة واربد ، وبعد جمع المعلومات كافة، جرت مداهمة التاجر الرئيس ومساعديه المروجين كلاً في مكان وجوده والقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم على 20 الف حبة مخدرة .

وفي القضية الثانية جرت مداهمة احد تجار المخدرات في العاصمة والقي القبض عليه متلبسا اثناء قيامه ببيع كمية من تلك المواد وعثر بحوزته بعد تفتيشه ومنزله على 7 كفوف من مادة الحشيش و 1000 حبة مخدرة .

وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين دوهم في الاولى منزل احد تجار المخدرات بعد ورود معلومات عن حيازته لكمية من مادة الكوكايين المخدرة ، إذ أُلقي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على 1.300 كغم من مادة الكوكايين القاتلة ، فيما جرى في القضية الثانية ومن خلال كمين ايقاف مركبة احد المشتبه بهم بقضايا الاتجار وعثر بحوزته بعد القبض عليه على 7 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220221392459298275683

ندوة بالجامعة الهاشمية لعرض المنح التدريبية التي توفرها كلية لومينوس

5

قرابة 100 ألف مشترك في الامتحان التكميلي للتوجيهي للعام الحالي

11202228175722149165619

الأشغال تعلن الطوارئ وتنشر أرقام غرف العمليات

9b137e4d-thumbs_b_c_93dd6bcb78b174385b67342c486fbb83

الملك يلتقي وزير الخارجية الإيراني

10202220154915407982675

تجميد الإجراءات المتعلقة بتعميم هيئة الاعلام حول المحتوى المسيء ومجهول المصدر

11202230135835224578696

الامانة : اعلان حالة الطوارئ المتوسطة

أخبار متعلقة
222

الأمن: القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عدة مناطق من المملكة

الأمن العام

الامن العام : اشتباك مسلح والقبض على مطلوبين خطرين

الأمن العام

الامن العام : القبض على 20 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة - صور

الامن

مكافحة المخدرات تنشر إحصائيات القضايا التي تعاملت معها هذا الأسبوع

8880bfb4-ce5c-4ac8-b8f9-b7c0b241f5bd

الأمن: التعامل مع 8 قضايا ترويج للمخدرات خلال 48 ساعة

الأمن العام

مكافحة المخدرات تضبط ربع مليون حبة مخدرة أُخفيت تحت الأرض