إربد: ندوة تستشرف آفاق المستقبل في المئوية الثانية للدولة

الوكيل الاخباري - أكد مشاركون بندوة" المئوية الثانية بدايات ونظرات نحو المستقبل" التي نظمتها لجنة الشؤون المحلية والعربية المنبثقة عن المكتب التنفيذي لاحتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية 2022 اليوم بقاعة غرفة التجارة ان الاردن مقبل على اصلاحات شاملة بدأت معالمهما تتضح مع انتهاء المئوية الاولى من عمر الدولة وبدايات المئوية الثانية.



وتناول المؤرخ الدكتور علي المحافظة في ورقته نهج المعارضة السياسية في الوطن العربي، والأردن بشكل خاص، مشيرا الى انها تميزت بسلميتها في الاردن منذ نشوء الدولة ولم تصل الى حد الصدام المسلح كما جرى في العديد من الدول العربية التي استقلت قبل الاردن أو بعده.

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