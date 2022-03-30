الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 02:22 م

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام تاجري للمواد المخدرة بالاتفاق على تسليم واستلام كمية من المواد المخدرة على الطريق التنموي (100) ظهر اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وأضاف أن قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات وبعد التأكد من المعلومات تحركت ظهر اليوم للمكان وعند المكان المقرر لعملية تسليم المخدرات وحضور تاجري المواد المخدرة جرت مداهمتهما حيث قاما بمقاومة القوة وإطلاق عيارات نارية باتجاهها وطُبقت قواعد الاشتباك معهم والرد عليهم بالمثل.

وأكد أنه نتج عن الحادثة إصابة ضابطي صف من إدارة مكافحة المخدرة بعيارات نارية وأسعفا للمستشفى لتلقي العلاج، كما وأُصيب تاجرا المواد المخدرة ونقلا للمستشفى وضُبط بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاحين نارييين أحدهما أوتوماتيكي.

 




 

 


 

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