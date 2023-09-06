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الأربعاء، 06-09-2023 01:32 م

إطلاق برامج تدريبية من خلال برنامج همة أردنية في العقبة

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الوكيل الإخباري - أعلن ائتلاف جامعة البلقاء التطبيقية والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إطلاق برامج تدريبية من خلال برنامج همة أردنية لقطاع السياحة والفندقة.

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وأكد رئيس الائتلاف الدكتور عمر عربيات، أهمية التدريب والتوجيه للمتدربين، من خلال تعريفهم بالبرامج وآليتها وأهميتها في سوق العمل لتطوير مهاراتهم المهنية والتقنية واكتساب الخبرات المعرفية والمهارية، وذلك لربطهم بالتشغيل في المؤسسات والشركات المستهدفة من خلال بيانات دراسة السوق.


وبين أن البرامج التدريبية المطروحة التي بدأ الائتلاف بتنفيذها، هي برامج مرتبطة بفرص وظيفية حقيقية في العقبة وفي قطاعات متنوعة مثل السياحة والفندقة والصناعة والمهن الحرفية/الزراعة/تكنولوجيا المعلومات/المهن البحرية وقطاع اللوجستيات، حيث تبينت هذه القطاعات للائتلاف بعد دراسة سوق فعلية وزيارات ميدانية تم تغطيتها بفرق وخبرات من المؤسسات الوطنية الثلاث في الائتلاف.

 




 

 


 

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