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الأربعاء، 09-08-2023 01:56 م

مرصد الزلازل يعقد ورشة توعوية حول الوضع الزلزالي في الأردن

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الوكيل الإخباري - عقد مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ورشة توعوية حول الوضع الزلزالي في الاردن والمستوى الإقليمي بالتعاون مع بلدية مؤاب الجديدة، قدمها رئيس مرصد الزلازل م. غسان سويدان والجيولوجي شادي الزعبي والجيولوجي مراد الحميمات.اضافة اعلان


وتناولت الورشة الوضع الزلزالي في الأردن والزلازل التي تعرضت لها المنطقة في السنوات الثلاث الاخيرة والآثار الناجمة عنها، واستعرض الفريق نبذة عن المرصد والأجهزة التي يتم استخدامها في محطات الرصد الزلزالي

وقدم الفريق تعريفا بمحطة الرصد الزلزالي المتواجدة في حرم جامعة مؤته والتي تغطي النشاط الزلزالي في محافظة الكرك، وتعمل ضمن اتفاقية التعاون مع جامعة مؤته لغايات تبادل المعلومات وتدريب طلبة الجامعة وتزويدهم بالبيانات والمعلومات لاستخدامها في الدراسات العليا والابحاث.

وعرض الفريق أوجه التعاون بين مرصد الزلازل الاردني والشراكة الفاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص ممثلة بمركز إدارة الازمات ومديرية الدفاع المدني ومجلس البناء الوطني في إعداد كودات البناء الوطني واستعرض الفريق أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات الدولية في مجال تبادل الخبرات وتبادل المعلومات.

حضر الورشة رئيس بلدية قضاء مؤاب ومدير القضاء وموظفو البلدية ومدراء المدارس وعدد من أبناء المجتمع المحلي، واختتمت الورشة بجلسة حوارية تم طرح الاستفسارات فيها من قبل الحضور والاجابة عليها من قبل الفريق.

 




 

 


 

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