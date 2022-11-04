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الجمعة، 04-11-2022 05:16 م

أردني يحصد جائزة أفضل شخصية مؤثرة في العمل التطوعي لعام 2022

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الوكيل الاخباري - حصد المستشار الشبابي ومنسق مبادرة عالم إيجابي التطوعية الشبابية بالعقبة الشاب خلدون عيسى الرباع، جائزة أفضل شخصية مؤثرة في العمل التطوعي من بين مئة شخصية على مستوى العالم للعام 2022 .

ونظم الجائزة المنظمة الدولية العالمية للعمل التطوعي بمشاركة 20 دولة وتمنح بعد اجتياز جميع مراحل التقييم والمقابلات تقديرا للجهود المتميزة في المجال الشبابي والعمل التطوعي التي تعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.

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