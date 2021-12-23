إعداد دراسة التقييم البيئي للاستراتيجية الوطنية للسياحة

الوكيل الإخباري - أعدت وزارة السياحة والآثار وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دراسة "التقييم البيئي الاستراتيجي" للاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025 التي أُقرت من مجلس الوزراء أخيرا.

اضافة اعلان



وتهدف الدراسة، الى ضمان مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والاستدامة بشكل فعال في الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتأكد من أن تنفيذ الاستراتيجية لن يؤدي الى الاضرار بالبيئة بل سيعمل على صون الموارد البيئية والطبيعية في المملكة.



وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تشكل انموذجاً للتقييم البيئي الاستراتيجي للوزارات والمؤسسات عند إعداد الاستراتيجيات في الاردن، حيث أنه لا يوجد إطار عام للتقييم البيئي الاستراتيجي بل دراسات أثر بيئي للمشاريع فقط تحت مظلة وزارة البيئة.



وقال أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال الجلسة التشاورية الرئيسية التي عقدت، أمس الأربعاء، حول إعداد الدراسة وجاءت بمشاركة جميع الشركاء المعنيين من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني ومديريات السياحة في المحافظات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البترا وممثلين عن القطاعات السياحية كافة، إن هذه الدراسة تعطي مصداقية للاستراتيجية الوطنية للسياحة أمام الجهات الدولية وكذلك مصداقية في تنفيذها وتطبيقها.



وأضاف "عملنا بتشاركية مع الجمعيات السياحية والجهات ذات العلاقة بالعقبة والبترا والقطاع الخاص في إعداد استراتيجية للسياحة قابلة للتطبيق، وتشتمل على عدة مشاريع يجري تنفيذها بجداول زمنية محددة من قبل أشخاص مسؤولين عن كل مشروع"، لافتاً إلى أن الاستراتيجية هذه المرة تضمنت محوراً أساسياً حول إدارة وحماية التراث.



وأكد الدكتور حجازين، أن هذه الدراسة التي يجري إعدادها بالتعاون مع وزارة البيئة، تعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للسياحة مستدامة وتأخذ بعين الاعتبار الأبعاد والآثار البيئية. من جهته، قال مدير برنامج البيئة والتغير المناخي والحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، إن إعداد هذه الدراسة يأتي استكمالاً للتعاون السابق مع وزارة السياحة والآثار، مشيداً بالتعاون القائم والمستمر بين البرنامج الإنمائي والوزارة.



وبين العوران أن التعاون بين البرنامج الانمائي ووزارة السياحة والآثار يتكون من شقين، الأول إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي، والثاني استثمار هذا النشاط لتنفيذ برنامج تدريبي خاص لعدد من الوزارات والمؤسسات المعنية ومديريات السياحة في المحافظات على مفهوم تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي، ليكون لهم دور في تنفيذ توصيات ومخرجات هذه الدراسة.

