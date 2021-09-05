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الأحد، 05-09-2021 05:57 م

إعطاء أكثر من 34 ألف جرعة لقاح الأحد

وزارة الصحة



الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3,980,779 مسجلا بزيادة قدرها 10,309 مسجلين عن يوم السبت.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر السبت، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3,513,620 بزيادة مقدارها 15,941 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2,999,039 بزيادة مقدارها 18,327 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 34,268 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6,512,659 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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