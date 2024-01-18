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الخميس، 18-01-2024 07:37 ص

إعلام سوري يرجح تنفيذ غارات أردنية على مواقع مهربي مخدرات في السويداء

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الوكيل الاخباري -
أفادت وسائل إعلام سورية فجر الخميس، إن طائرات حربية شنت غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق "عرمان، وملح" جنوبي محافظة السويداء السورية.اضافة اعلان


ورجحت وسائل إعلام سورية أن تكون الطائرات التي شنت الغارات أردنية، فيما لم يصدر بيان رسمي من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

المرصد السوري، نشر عبر صفحته على منصة "إكس"، "طائرات حربية أردنية استهدفت مواقع في قريتي ملح وعرمان بريف دمشق بالقرب من الحدود الأردنية.

وشهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من مهربي مخدرات فيما كثفت القوات المسلحة الأردنية حملتها على تجار المخدرات بعد اشتباكات مع عشرات الأشخاص الذين كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.

 




 

 


 

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بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

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