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مشاهد من انزال جوي دقيق نفذته القوات المسلحة الأردنية الليلة الماضية

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الإثنين، 25-12-2023 11:22 ص

مشاهد من انزال جوي دقيق نفذته القوات المسلحة الأردنية الليلة الماضية

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الوكيل الإخباري - نشرت إذاعة الأمن العام مقطع فيديو من الإنزال الجوي الذي نُفِّذته القوات المسلحة الأردنية في عشية عيد الميلاد.

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وكانت قد  نفّذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي  بتوجيهات ملكية مساء أمس الأحد إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.


وبين مصدر عسكري مسؤول أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.

ويقدر عدد المحاصرين بالكنيسة نحو 800 مواطن غزي من الرعايا المسيحيين الموجودين داخل القطاع، ويعانون من شح في الطعام ونقص حاد في مستلزمات الحياة الأساسية وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وأضاف المصدر أنه تم إنزال صناديق المساعدات بواسطة مظلات على الكنيسة التي تعد ملاذاً آمناً للمسيحيين ولأطفالهم مع استمرار محاصرتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا الإنزال الجوي الأردني السابع كرسالة تضامنية مع إخواننا المسيحيين بالقطاع في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة، والتي ألقت بظلالها على أجواء أعياد الميلاد

 

 




 

 


 

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