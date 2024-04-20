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السبت، 20-04-2024 10:18 ص

السعايدة يلتقي مسؤولين بقطاع الطاقة في الإمارات

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الوكيل الاخباري- التقى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، عددا من المسؤولين والمعنيين في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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جاء ذلك على هامش مشاركته، في برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 الذي عقد أخيرا في أبوظبي.


كما التقى السعايدة بحسب الهيئة، ممثلي عدد من الشركات العاملة في مجال التخزين وشحن المركبات الكهربائية وأصحاب القرار والخبراء المختصين في قطاع الطاقة.


وأكد السعايدة، أهمية البرنامج في تعزيز القدرات في مجال الطاقة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة أحدث البيانات والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات لمعالجة التحديات، لتحقيق مستقبل طاقة أكثر أماناً واستدامة.

 




 

 


 

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