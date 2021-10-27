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الأربعاء، 27-10-2021 06:56 ص

إعلان النتائج النهائية لطلبة مرشحين للقبول بتخصصي دكتور الصيدلة والصيدلة

طب


الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للطلبة المرشحين للقبول على المقاعد الشاغرة في تخصصي دكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية، والمخصصة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) للعام الجامعي 2021 / 2022.

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وأشارت الوحدة في بيان إلى أنه "كان آخر معدل تم قبوله في تخصص الصيدلة في جامعة مؤتة (95.5%)".


وأوضحت أنه "تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوحدة".


و"للتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين)" دعت الوحدة إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني.


ودعت كذلك، الطلبة المرشحين، مراجعة الجامعات صباح الخميس الموافق 28 / 10 / 2021 لاستكمال إجراءات القبول".


 




 

 


 

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