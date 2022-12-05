إعلان من السفارة الأمريكية حول فرص تدريبية في الولايات المتحدة للإناث - رابط

الوكيل الإخباري -

نشرت السفارة الامريكية في الاردن تذكير في موعد التسجيل لبرنامج "TechGirls" والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من القيادات النسائية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال فرصة تدريبية في أمريكا .

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وقالت السفارة في منشور مدرج لها على فيسبوك إن الموعد النهائي للتقدم للبرنامج 16 كانون الأول الحالي.



وتابعت" إذا كنتِ ترغبين بان تكوني #TechGirl أو تعرفين من ترغب بذلك، فيرجى زيارة الموقع التالي (رابط)".



علماً أن البرنامج سيدعم في العام القادم 111 شابة من 35 دولة / منطقة مشاركة و 15 من أقرانهم الأمريكيين في تجربة ديناميكية لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة مع برنامج توجيه لمدة 7 أشهر (بما في ذلك ما قبل التبادل وبعده).

