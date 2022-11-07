الإثنين 07-11-2022
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الإثنين، 07-11-2022 10:50 ص

البلبيسي: لم نسجل إصابات بفيروس H1N1

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي عدم تسجيل أي إصابات بفيروس H1N1 في الأردن حتى الآن.

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وبيّن البلبيسي لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا النوع من الفيروسات من الطبيعي أن ينتشر خلال أوقات الشتاء، موضحاً أنه لم يعد هناك ما يسمى انفلونزا خنازير كما كان سابقاً.


وشرح البلبيسي أن الفيروسات التي تنتشر خلال هذه الأوقات نوعين ( A و B) مضيفاً أن الفيروس الذي يتكون من المعامل ( H و N ) هو من النوع A.


وأضاف أن لمعامل  H 11 شكلاً ولمعامل الـ N 9 إشكال، حيث تُصنف انواع الفيروسات وفقاً للتسلسل الرقمي، مثال H1N1 ….  H1N11 ، والانتقال للترتيب التالي H2N1 ..H11N9 وهكذا.


ودعا البلبيسي لعدم القلق، موضحاً أنه فيروس طبيعي ولا يوجد ما يدعو للخوف.


ونشرت صحيفة القبس الكويتية اليوم الاثنين، نقلا عن مصادرها أن هناك زيادة في ظهور الأعراض التنفسية مع بدايات موسم الأمراض الفيروسية الحالي، كشفت مصادر صحية لـ القبس أن المستشفيات تشهد يومياً مئات المراجعين المصابين بفيروس H1N1، والذي بات ينتشر على نطاق واسع في البلاد مع عودة الطلاب إلى المدارس وتزايد حالات الاختلاط والتجمعات.

,تحدث أنفلونزا H1N1، المعروفة بشكل شائع باسم أنفلونزا الخنازير، بشكل أساسي نتيجة سلالة H1N1 من فيروس الأنفلونزا و H1N1 هو نوع من فيروسات الأنفلونزا A، و H1N1 هو أحد سلالات فيروس الأنفلونزا العديدة التي يمكن أن تسبب الأنفلونزا الموسمية وتشبه أعراض أنفلونزا H1N1 أعراض الأنفلونزا الموسمية.


 




 

 


 

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