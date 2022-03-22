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الثلاثاء، 22-03-2022 11:13 م

المومني لـ"الوكيل الاخباري": الهيئة ستلجأ للقرعة لإعلان فوز أي مرشحيْن يتساويان بعدد الأصوات

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الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة ستعتمد إلى القرعة للفصل بين أي مرشحيْن اثنين يتساويان بعدد الأصوات في الانتخابات البلدية واللامركزية ومجلس أمانة عمّان.

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وأضاف المومني في تصريح لموقع "الوكيل الاخباري" أنه في حال تساوى أي مرشحين بعدد الأصوات تلجأ الهيئة للقرعة لإعلان اسم الفائز بينهما، داعياً الجميع إلى تقبل النتائج مهما كانت في حال الاحتكام للقرعة.

 

وحول نتائج الانتخابات قال المومني إن الهيئة ستصدر نتائج نهائية ورسمية فقط، ويكون إعلان النتائج الأولية من خلال اللجان الانتخابية.

 

وأشار إلى أن النتائج الأولية لانتخاب رؤساء البلديات من المتوقع أن تبدأ بالصدور منتصف الليل "الساعة 12"، مشيراً أن النتائج الأولية لجميع المجالس ستصدر تباعاً، لحين إحصائها وإعلانها بشكل نهائي من قِبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

 




 

 


 

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