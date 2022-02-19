السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 04:58 م

تحذيرات عاجلة من الأرصاد : احذروا السيول المفاجئة

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الوكيل الاخباري - عممت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة، بشأن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، اليوم السبت خاصة مع ساعات المساء.

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وقالت الادارة انها تحذر من خطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت وخليج العقبة ووادي عربة.


كما حذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر، و خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر. 


وأكدت أنه لا بد من الحذر من خطر العواصف الرعدية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها خاصة في جنوب وشرق المملكة.    

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