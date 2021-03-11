الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 11:39 ص

إغلاق ومخالفة 26 منشأة الأربعاء

مخالفة


الوكيل الإخباري - قامت فرق التفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان الكبرى،أمس الأربعاء، بإغلاق ومخالفة 26 منشأة، من خلال 702 زيارة.
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وأشارت الأمانة في بيان الخميس وصل " الوكيل الإخباري"، إلى أن المنشآت قد خالفت أوامر الدفاع بشأن السلامة العامة التي أقرتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا في الأردن.

وأضافت أنه تم تحرير 82 إنذارا لمنشآت خلال الجولات التفتيشية أمس، كما تم مخالفة 10 أفراد لعدم التزامهم بأوامر الدفاع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية وتحرير المخالفات والإغلاقات تمت من خلال 5 لجان تفتيشية تابعة للأمانة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمتصرفيات.

 




 

 


 

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