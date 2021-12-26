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الأحد، 26-12-2021 03:21 م

إقليم البترا والجامعة الأردنية توقعان إتفاقية لإنشاء حاضنة أعمال

بترا 2


الوكيل الإخباري - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع الجامعة الأردنية اليوم الأحد اتفاقية تعاون لإنشاء وتأسيس وإدارة حاضنة أعمال للمشاريع في منطقة البترا.

ووقع الاتفاقية عن سلطة إقليم البترا رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات.

وقال الفرجات إن السلطة تحرص دوماً على تقديم الدعم والمساندة لكافة المشاريع وقد جاءت الاتفاقية استمراراً للنهج الذي تسير عليه السلطة ومساعدة المشاريع الناشئة على الاستمرار والنهوض بالشكل المناسب من خلال تقديم الخدمات المختلفة لها.

وأضاف الفرجات أنه سيتم تزويد أصحاب المشاريع الناشئة بمواقع محددة بالحاضنة لعرض نشاطاتهم الريادية وتعريف المجتمعات المحلية بالمشاريع الجديدة ومنتجاتها وتطويرها كما ستوفر الحاضنة برامج تدريبية وبرامج الريادة والابتكار.

من جهته، ثمن عبيدات هذا التعاون وهذه المبادرة من قبل السلطة، مشيراً إلى إدراك الجامعة لدورها الداعم لمختلف البرامج التعليمية والتدريبية التي تعود بالفائدة الأمثل على المجتمعات المحلية، وسعيها الدائم من خلال مركز الابتكار والريادة في الجامعة إلى تحقيق ودعم الإبتكار والريادة والإبداع في كافة المجالات.

وأكد عبيدات أن الجامعة من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم ستقدم الخدمات الإدارية والفنية اللازمة وستتعاون مع إقليم البترا في إنشاء وإدارة حاضنة الأعمال كما ستقدم المشورة في إدارة وتسويق المشروعات المُحتضنة في حاضنة الأعمال.

وستوفر حاضنة الأعمال لأصحاب المشاريع مدربين متخصصين في مجال ريادة الأعمال وتطوير البرامج والمشاريع والفعاليات ذات العلاقة بالإبتكار والريادة وإنشاء الشركات والمشاريع الصغيرة.

وتهدف السلطة من خلال الاتفاقية إلى مساعدة المشاريع الناشئة في منطقة البترا على الاستمرار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبلهم وتخصيص ميزانية سنوية لحاضنة الأعمال لدعم العمليات والمشاريع التي يتم احتضانها.

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