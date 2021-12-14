طلبة من الجامعة الاردنية يطالبون بإقرار ميثاق حقوقي لهم رسميا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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أطلق عدد من طلبة الجامعة الأردنية من مختلف الكليات حملة طلابية حقوقية تهدف إلى مُطالبة الجامعة بإقرار بمِيثاقٍ حقوقيٍّ يُؤَكد حقوق الطالب بالتزامن مع واجباتِه تجاه جامِعته.



أكدوا الطلبة اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري " أن الحملة تناقش مجموعة من الحقوق الأكاديمية وغير الاكاديمية التي تهدف للإرتقاء بالعملية التعليمية والسعي لتقدمها وتطويرها لتوزاي أنظمة عالمية ودولية .



وعمل الطلبة على طرح الحقوق المقترحة على رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات و عميد شؤون الطلبة الدكتور مهند مبيضين مع التأكيد على السعي بالمطالبة لإقرارها رسميًا.



