إنقاذ 6 أشخاص محاصرين داخل منزل إثر حريق في عمان

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الإطفاء والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب داخل منزل مكون من طابقين بمنطقة شفا بدران.



وعند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز عشرة دقائق تبين بأن هناك ستة أشخاص محاصرين على بلكونة الطابق الثاني حيث عملت فرق الإطفاء على إنقاذهم وتأمينهم الى منطقة آمنة.

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بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم بنفس الموقع وحالتهم العامة حسنة، كما تم اخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للشقق المجاورة.