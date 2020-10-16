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الجمعة، 16-10-2020 02:50 م

للاطلاع على واقع الخدمات

إيعاز من وزير الصحة خلال زيارته لمستشفى الأمير حمزة - صور

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وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات خلال الزيارة


الوكيل الإخباري - قام وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، بزيارة إلى مستشفى الأمير حمزة ، اليوم الجمعة ، للإطلاع على واقع الخدمات المقدّمة لمصابي فيروس كورونا، والوقوف على أهم الأمور التي يحتاجها المستشفى .

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ورافق وزير الصحة ، موقع "الوكيل الإخباري" ، الذي رصد ، تواجد الدكتور عبيدات، حيث أوعـــز إلى الكــوادر العاملة في المستشفى للعمل والإنجاز وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ، دون تراخٍ، أو كلل أو ملل ، خدمة للوطن والمواطن، خاصّــة في ظلّ انتشار الفيروس.

 

وثمّن عبيدات جهود العاملين في مستشفى الأمير حمــزة ، الذين يعملون على مكافحة الوباء من خلال فريق طبي وتمريضي ، يسعى لمعالجة متلقي العلاج ، في بيئة نفسية وجسدية مناسبة في المرحلة الراهنــة.

 

وفيما يلي صور الدكتور عبيدات ، بعدسة "الوكيل الإخباري" :





 


 




 

 


 

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