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السبت، 15-07-2023 11:20 ص

اتحاد العمال: تطوير مهارات الشباب ضرورة لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل

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الوكيل الاخباري  - أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أهمية تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم كي تنسجم مع متطلبات سوق العمل في ظل المتغيرات التي يشهدها من أنماط جديدة ومجالات ومهن مستحدثة.

وقال المعايطة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يصادف الخامس عشر من تموز كل عام، إن اتحاد العمال وهو يشارك دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة، يؤكد الأهمية الكبيرة التي يحملها هذا اليوم، والذي يهدف إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على قضية جوهرية تفرض نفسها على سوق العمل، وأصبحت ذات أهمية كبيرة من أجل زيادة انخراط الشباب بسوق العمل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية لهم، والتقليل من نسب البطالة المرتفعة بين صفوفهم. 

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