اتفاقية بين التدريب المهني وتنمية المهارات

الوكيل الإخباري - وقّع مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبة، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية الدكتورة رغدة الفاعوري، اليوم الاثنين، اتفاقية إجراء اختبار مزاولة المهنة، لتوفير التسهيلات والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ الاختبارات المهنية في معاهد ومشاغل المؤسسة وحسب التشريعات المعمول بها لدى الهيئة ومن ضمنها نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة.

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وتأتي الاتفاقية في إطار الاستجابة العملية لمتطلبات رؤية التحديث الاقتصادي، وتنفيذًا لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتحديث منظومة التدريب المهني وتطويرها، في إطار التكاملية بينهما لتعزيز الشراكة بصورة تتكامل فيها أدوارهما لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع.



وأوضح الغرايبة، أنه في إطار هذه الاتفاقية ستقوم المؤسسة بتوفير التسهيلات والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ الاختبارات المهنية في معاهد المؤسسة ومشاغلها، وبإشرافها ومسؤوليتها في المعاهد التابعة لها حيث تتوفر فيها التسهيلات والمتطلبات الفنية اللازمة لذلك.



وأكد أن المؤسسة وضمن خططها المستقبلية ستتجه، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية في المملكة، إلى التدريب في مجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلوم وبرمجة الروبوتات، وإدارة البيانات وذلك.



بدورها قالت الفاعوري، إن الحكومة تتركز الآن على تقديم خدمات التدريب المهني، و إعداد قوى عاملة مدربة ومؤهلة، ورفع كفاءتها لتلبية حاجات سوق العمل الأردني من خلال إجراء اختبارات مهنية للعاملين وتصنيف المحلات المهنية إلى جانب تقديم خدمات مساندة في مجالات عديدة، خصوصًا في مجال الاختبارات العملية واعتماد المدربين والبرامج التدريبية بما فيها السلامة والصحة المهنية .