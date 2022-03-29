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الثلاثاء، 29-03-2022 04:32 م

اتفاقية للتدريب بين اليرموك والشركة الوطنية للتشغيل

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الوكيل الإخباري - وقعت جامعة اليرموك والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تختص بتدريب الشباب المنتسبين للبرامج التدريبية للشركة في جامعة اليرموك.

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و بموجب الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مساد، وعن الشركة مديرها العام، العميد الركن عبد الله النعيمي، تقوم الجامعة بتدريب المتدربين للعمل كمساعد مهني، وتأهيلهم مهنيا، وفقا للبرنامج التدريبي المعتمد من قبل الجانبين في المهن الإنشائية والمساندة المطلوبة، لمدة شهرين بحيث تكون فئة التصنيف للمتدربين خلال فترة التدريب (مساعد مهني).


كما وسيكون بموجب الاتفاقية مكان التدريب في جامعة اليرموك، بالمهن التالية: تمديدات كهربائية، وتمديدات صحية، و نجار عربي، والمنيوم، وتكييف وتبريد، وطاقة شمسية، وستقوم الشركة بمتابعة وتقييم أداء المتدربين خلال مراحل التدريب وتنفيذ برامج توجيه وتوعية وطنية شاملة لجميع المتدربين خلال وجودهم في مواقع العمل.


ونصت الاتفاقية على أن توفر الجامعة الإمكانات اللازمة لتدريب المتدربين في برامج التدريب بالتخصصات كافة بما يكفل تدريبهم لممارسة المهنة المخصصة، إضافة إلى مشاركة الجانبين في عملية تقييم المتدربين خلال مراحل التدريب، والاشتراك في وضع الاختبارات وأساليب القياس.


 




 

 


 

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