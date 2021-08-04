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الأربعاء، 04-08-2021 10:53 م

اتفاق بين البحوث الزراعية ووادي الأردن لتنفيذ مشاريع ابتكارية

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الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني للبحوث الزراعية وسلطة وادي الأردن اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "زيادة مرونة المجتمعات الفقيرة والهشة لتأثيرات التغير المناخي في الأردن من خلال تطبيق مشاريع ابتكارية في المياه والزراعة دعما للتكيف المناخي" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من صندوق التكيف مع التغير المناخي.اضافة اعلان


وعبر مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد عن تقديره لوزارة التخطيط لدعمها وسعيها لتوفير الفرص لغايات تمويل المشاريع لاسيما البحثية من خلال التعاون مع الجهات المانحة ومنها صندوق التكيف مع التغير المناخي.

 




 

 


 

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