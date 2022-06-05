اجتماع بمتصرفية الجيزة للتأكيد على بنود وثيقة الجلوة العشائرية

الوكيل الاخباري - عقد متصرف لواء الجيزة محمد مشهور أبو تايه اليوم الأحد، اجتماعاً مع شيوخ ووجهاء البادية الوسطى ومخيم الطالبية وممثلي العشائر قاطني مناطق اختصاص لواء الجيزة، لمناقشة بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.



وقال أبوتايه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا )، إن الاجتماع يأتي في إطار سعي وزارة الداخلية المستمر في تنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها نهاية أيلول من العام 2021، فيما اطلع المتصرف الحضور على بنود الوثيقة ومناقشتها .

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