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اجتماع طارئ لمجلس النقباء الساعة الـ3 عصراً

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، أن النقابة ستعقد اليوم السبت الساعة الـ3 عصرا اجتماعا طارئا في مجلس النقابات المهنية بالعاصمة عمان، لبحث موضوع تأجيل الانتخابات.اضافة اعلان


وأضاف الكيلاني لـ الوكيل الإخباري أن الاجتماع سيضم نقباء وخبراء قانونيين وفنيين لبحث قرار الحكومة المتعلق بتأجيل انتخابات النقابات المهنية، وبحث مدى قانونية القرار الحكومي.


وأردف، أن النقابة ستخرج ببيان توضح خلاله موقفها من القرار الحكومي،  وطلب الرد على طلبات وتوصيات النقباء، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن المخرجات بعد الاجتماع مباشرة.

 




 

 


 

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