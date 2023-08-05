السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الطوارئ الروسية تكشف سبب الانفجارات التي سمعت في مقاطعتي موسكو وتولا

آخر ظهور للشاب خالد يثير تفاعلا كبيرا

بدء فعاليات المؤتمر الأول في دراسات القدس

السفارة الإيرانية تحذر رعاياها المتواجدين بسلطنة عمان

إصابة 3 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في تل أبيب

اختتام فعاليات معسكرات الجوالة والكشافة في ضانا

اجتماع يناقش مبادئ التربية الإعلامية باربد

إصابة شاب بحادث دهس في إربد

التربية وجائزة الملكة رانيا تناقشان الخصائص المهنيّة للمعلّمين المتقدّمين للجائزة

أمطار غزيرة وسيول في شوارع هذه الدولة العربية- فيديو

السبت، 05-08-2023 07:37 م

اجتماع يناقش مبادئ التربية الإعلامية باربد

5


الوكيل الاخباري - نظمت شبكة التربية الإعلامية والمعلوماتية في جمعية حماية الاسرة والطفولة ، في مقر الجمعية بإربد ، اليوم السبت ، الاجتماع الثاني لفريق متابعة مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية .

و أكد رئيس الجمعية كاظم الكفيري خلال الاجتماع ، أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في تحصين المجتمع من المخاطر السلبية لبعض منصات التواصل الاجتماعي ، مشيرا الى ان وسائل الإعلام أصبحت تملك سلطات واسعة على أفراد المجتمع وتؤثر بصورة كبيرة في عمليات التنشئة الاجتماعية والثقافية لكثير من الناس .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

بدء فعاليات المؤتمر الأول في دراسات القدس

2

اختتام فعاليات معسكرات الجوالة والكشافة في ضانا

6202314165851569810939

إصابة شاب بحادث دهس في إربد

6

التربية وجائزة الملكة رانيا تناقشان الخصائص المهنيّة للمعلّمين المتقدّمين للجائزة

ف

العيسوي يرعى احتفالية "شكرا سيدنا" بمخيم حطين بلواء الرصيفة

720233011918503206032

العقبة الخاصة تطلق البرنامج التدريبي "سياسي المستقبل"

أخبار متعلقة
التربية والتعليم

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

720236135519455203407

وزير التربية يحسم الجدل حول سؤال رياضيات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

التربية تخاطب الأمن العام وتحذر طلبة التوجيهي واولياء الامور

وزارة التربية والتعليم

تحذير صارم من التربية بشأن امتحان التوجيهي

main_image64ba880c6796e

وزير التربية يعلن عن نتائج مبشرة لامتحان الكيمياء

وزارة التربية والتعليم

التربية تقرر نقل 4 مراكز امتحانية في السلط