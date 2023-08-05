اجتماع يناقش مبادئ التربية الإعلامية باربد

الوكيل الاخباري - نظمت شبكة التربية الإعلامية والمعلوماتية في جمعية حماية الاسرة والطفولة ، في مقر الجمعية بإربد ، اليوم السبت ، الاجتماع الثاني لفريق متابعة مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية .



و أكد رئيس الجمعية كاظم الكفيري خلال الاجتماع ، أهمية التربية الإعلامية والمعلوماتية في تحصين المجتمع من المخاطر السلبية لبعض منصات التواصل الاجتماعي ، مشيرا الى ان وسائل الإعلام أصبحت تملك سلطات واسعة على أفراد المجتمع وتؤثر بصورة كبيرة في عمليات التنشئة الاجتماعية والثقافية لكثير من الناس .

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