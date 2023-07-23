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الأحد، 23-07-2023 10:00 ص

تحذير صارم من التربية بشأن امتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أي اجراءات من شأنها حماية امتحان شهادة الثانوية العامة ومنع التشويش على الطلبة.

وأضاف العجارمة أن الوزارة قامت بنقل (٤) قاعات في محافظة البلقاء إلى مناطق مختلفة داخل المحافظة، ونقل قاعة في محافظة الطفيلة إلى موقع جديد، وذلك بعد أن شهدت تلك القاعات تجاوزات أثرت على سير الامتحان.

وقال العجارمة إن الوزارة معنية بتوفير البيئة الآمنة للطلبة أثناء الامتحانات، ولن تسمح بوقوع أي مخالفات من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

الى ذلك قال العجارمة ، اليوم الاحد ، إن ورقة الأسئلة المتداولة لمادة الأحياء على أنها ورقة امتحان اليوم كاذبة وخادعة ، مؤكدا أن الوزارة ستلاحق مروجيها.

ويتوجه الأحد، 149494 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه العاشر ما قبل الأخير، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.

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