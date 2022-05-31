الثلاثاء 31-05-2022
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الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران صفر
رفع أسعار البنزين والديزل والكاز في الاردن
القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية بنسختها 12
تخريج اول اردنية كقبطان بحري اعالي البحار
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بني مصطفى تفتتح فعاليات مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في نسخته الخامسة
عدسة المايكرو في OPPO Reno7 . . تلهم هواة التصوير من الشباب الأردني
زين كاش تُتيح خدمة التحويلات النقدية الإلكترونية لكافة دول العالم
فريق جازو للسباقات يخطف الأنظار في رالي البرتغال مع فوزه بالمركزين الأول والثاني على متن سيارة تويوتاGR يارس رالي 1
كورونا
كورونا
إيطاليا : إلغاء قيود السفر المتعلقة بكورونا
الصين.. شنغهاي تخفف إجراءات السيطرة على كورونا
حجر الآلاف في بكين بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي كورونا
فلسطين: 132 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
فيديو
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حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج
زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال
ارتفاع أسعار الدواجن .. ومواطنون يقاطعون
مرض قد يكون مميتا في حالات نادرة .. جدري القرود
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
خبراء يحذرون من بكتيريا تنمو في رؤوس الدوش تسبب التهابا رئويا "قاتلا"
تايلند .. وجبات مجانية تدفع الأشخاص لتغيير اسمائهم
على غير العادة .. نوع من الايس كريم لعلاج الصداع ! -صورة
فيديو.. شاب يشوه لوحة الموناليزا بقطعة من الحلوى لسبب مفاجئ !
ملاعب
ملاعب
رغم تهديدات الاحتلال ،، هلال القدس يسطع في اسيا
بعد وفاة أبو سعدو ،، ذابت الخلافات في المدرجات (فيديو)
تعليق نجمي الوحدات وسحاب على لقطة مبارتهما في دوري المحترفين
حديث عدنان حمد لوسائل الإعلام على هامش التدريب الأخير في عمان (فيديو)
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
حجاوي: خطورة جدري القرود في ظهوره لأول مرة خارج أفريقيا