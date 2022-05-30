ديوان المحاسبة يشارك في ندوة عالمية للمحاسبة في السعودية

الوكيل الإخباري - استضاف معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودي الدكتور حسام عبد العزيز العنقري رئيس ديوان المحاسبة السيد عاصم حداد كمتحدث رئيس في الندوة السنوية الثامنة عشرة التي ينظمها الجهاز السعودي يوم أمس الأحد تحت عنوان "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام".

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وناقشت الندوة محورين أساسيين الأول : متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ، والثاني تناول ممكنات التحول في أعمال المحاسبة والمراجعة في القطاع العام.



وقدم حداد ورقة عمل حول المحور الأول ناقش خلالها تجربة ديوان المحاسبة الأردني في تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ، ومراحل تدريب المدققين على المعايير الدولية .حيث دار نقاش بين حداد والحضور أجاب خلالها على استفسارات الحضور.



وشارك الى جانب حداد في هذا المحور مدير قطاع السياسات العامة والأسواق المالية والجمارك بوزارة المالية في النمسا السيد هارلد ويغلين، ورئيس قسم المحاسبة وسياسات القطاع العام في كلية زهاو للإدارة والقانون في سويسرا البروفيسور اندريس يبرغمان، وعميد كلية شولك الأعمال في جامعة يورك بكندا البروفيسور كيريدان كانغارتنام، ورئيس المجموعة الاستشارية لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة بالقطاع العام (IPSAS)، والشريك في إرنست ويونغ، ورئيس القطاع الدولي للمحاسبة بالقطاع العام بجمهورية ألمانيا السيد توماس بيرغر، إضافة الى مجموعة رائدة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة العربية السعودية.



والجدير بالذكر، أن هذه الندوة يُنظّمها الديوان العام للمحاسبة في السعودية سنوياً بهدف تسليط الضوء على الموضوعات الحيوية الهامة ذات الصلة بأعمال واختصاصات الأجهزة العليا للرقابة.