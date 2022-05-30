الإفتاء : بيع تأشيرات الحج لا يجوز

الوكيل الاخباري - قالت دائرة الإفتاء العام إن بيع تأشيرات الحج لا يجوز، لأن سفارة المملكة العربية السعودية تمنح تأشيرات الحج للبعض ليحجوا هم أو أحد من يهمهم أمرهم من باب المجاملة والتي لا تحسب من العدد المخصص بالدولة المضيفة.



وفي بيان لها، اليوم الاثنين، تابعت دائرة الإفتاء العام “أما من يبيع تأشيرةً مُنحت له فهذا لا يجوز، فالتأشيرات الممنوحة يجب أن تكون على قدر الحاجة، ومن مُنحت له إما أن يستعملها، وإما أن يردها على أصحابها، وأما بيعها فهو من السحت الحرام”.

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