الثلاثاء 22-08-2023
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الثلاثاء، 22-08-2023 03:27 م

اختتام السلسلة الثانية من الدورات التدريبية الخاصة بالإطار الوطني للأمن السيبراني

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الوكيل الاخباري - اختتم المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الثلاثاء السلسلة الثانية من الدورات التدريبية الخاصة بالإطار الوطني للأمن السيبراني والذي سيطرحه المركز لاحقًا.

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وأطلق المركز الوطني للأمن السيبراني هذه السلسلة من الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر في المؤسسات الحكومية والخاصة على تطبيق الممارسات الفضلى في تحقيق مستويات الأمن السيبراني المطلوبة.

 

وأكد رئيس المركز، المهندس بسام المحارمة، في كلمته التي ألقاها خلال مراسم الاختتام أن المركز يهدف لتدريب كوادر المؤسسات الحكومية والخاصة على الإطار الوطني للأمن السيبراني ونشر المعرفة حول متطلبات هذا الإطار وأهم مبادئه التي على جميع مؤسسات تطبيقها. 

وتسلّمت الكوادر من مختلف المؤسسات الحكومية والتي خضعت للتدريب لمدة 4 أسابيع شهادات استكمالهم لمتطلبات التدريب في نهاية مراسم الاختتام.

 




 

 


 

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