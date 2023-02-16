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الخميس، 16-02-2023 07:17 م

اتحاد القيصر ينظم أمسية أدبية لمواهب شابة في المكتبة الوطنية

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الوكيل الاخباري - نظم اتحاد القيصر للآداب والفنون، وبالتعاون مع منصة "نحن"، إحدى مبادرات مؤسسة سمو ولي العهد، بدعم من اليونيسف، والتعاون مع وزارة الشباب، مساء اليوم الخميس، في قاعة دائرة المكتبة الوطنية أمسية أدبية لمواهب شابة.

وفي الأمسية الأدبية الـ 19 للاتحاد، والتي جاءت بعنوان: "لقاءات أدبية"، التي أدارها، الكاتب رائد العمري بالتشارك مع الكاتبة خولة حسين، إلى أن اتحاد القيصر أخذ على عاتقه بأن يؤهل الشباب والشابات من أصحاب المواهب الأدبية لكي يكونوا أكثر جرأة في الكتابة والأدب حتى لو جانبهم الصواب ليصبحوا مبدعين.

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