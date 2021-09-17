اختتام برنامج القائد الشبابي بالمستوى المتقدم

الوكيل الاخباري - اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب، فعاليات برنامج القائد الشبابي/ المستوى المتقدم، ضمن المرحلة الثانية لتدريب المدربين، بمشاركة 20 من العاملين في المراكز الشبابية.



وذكر بيان صادر عن المركز اليوم الجمعة، أن البرنامج هدف إلى تطوير مهارات المشاركين في تصميم وتنفيذ وتقييم جلسات تدريبية متكاملة وفق معايير محددة .

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