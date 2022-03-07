اختتام بطولة خماسيات الكرة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الأولى - صور

الوكيل الاخباري - اختتمت الاثنين فعاليات نهائي بطولة كرة القدم الخماسي في مركز اصلاح وتأهيل السواقة والتي جرت تصفياتها في 17 مركز اصلاح وتأهيل. اضافة اعلان





والتقى في المباراة النهائية فريقي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل السواقة وفريق مرتب مراكز الإصلاح والتأهيل والتي انتهت بفوز فريق مرتب مراكز الإصلاح والتأهيل 2-1.



ويأتي تنظيم هذه البطولة تجسيداً للنهج الإصلاحي الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن خططها الرامية، لكي تساعد النزلاء ليكونوا عناصر اكثر فاعلية، لتمكنهم من شق طريقهم ليصبحوا أشخاص فاعلين ومنتجين في المجتمع المحلي.



وتحرص مراكز الإصلاح والتأهيل على تنظيم الأنشطة الرياضية، والاجتماعية وهي تعتبر جزء من النهج الإصلاحي لإدارة المراكز الإصلاح والتأهيل لينعكس إيجابا على النزلاء، ويشعروا انهم أشخاصا ليسوا معزولين عن المجتمع الخارجي، ويتم استخدام أساليب حديثة علمية ليتم اكسابهم العلم المعرفة، من خلال حصص تدريبية يتلقونها من أصحاب الاختصاص.



وتخلل الحفل دبكات حماسية والقاء قصائد الشعر وبحضور مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عمار القضاة و الاب نبيل حداد عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمع كبير من النزلاء الذين شجعوا فريقهم.



ومن جانبه اكد العميد القضاة ان مثل هذه الفعاليات هي أساس العملية الإصلاحية وان ما وصلنا اليه اليوم من انجاز مر بمراحل طويلة من العمل الإصلاحي والذي يتكلل في كل يوم بإنجاز جديد او مبادرة او نهج إصلاحي جديد.



وأشار ان المباراة جسدت الصورة الحقيقية للسياسة الإصلاحية من خلال أجواء رياضية تنافسية حماسية بين مرتب الإدارة ونزلاء مركز اصلاح وتأهيل سواقة، وآخر ما نفكر به وهو الفوز او الخسارة فلا رابح اليوم الا نهج امني إصلاحي منفتح وهو ما نرغب بنشره ليراه العالم حقيقة واقعة كسرت اخر مفاهيم السجن وحولتها لبرامج ونهج إصلاحي.



















