تجديد الاعتماد البريطاني للعلوم الطبية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - جددت هيئة الاعتماد البريطانية اعتمادها الدولي لجميع برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة العلوم والتكنولوجيا لغاية كانون الأول 2023 ككلية جامعية متميزة.

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وقال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة الدكتور زياد بطاينة إن تجديد الاعتماد سيحافظ على استمرارية السمعة العالمية المميزة للكلية بتخصصاتها كافة، والذي ينعكس بدوره إيجابا على التصنيف العالمي والسمعة المحلية والإقليمية والدولية للجامعة ما يسهم باستقطاب الطلبة العرب والأجانب والكفاءات التدريسية الدولية وبما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها.



يشار الى أن كلية العلوم الطبية التطبيقية تضم تخصصات العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، السمع والنطق، العلوم الطبية المخبرية، الإسعاف والطوارئ، وتكنولوجيا الأشعة، العلاج التنفسي، تكنولوجيا التخدير، البصريات، تكنولوجيا صناعة الأسنان، علوم الأسنان المساندة.

كما تمنح الكلية برامج ماجستير في تخصصات العلوم الطبية المخبرية بأربعة مسارات والعلاج الطبيعي وعلوم التأهيل السريري وتكنولوجيا الأشعة.



الى ذلك، أشار رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم الى جهود الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة التي أثمرت عن تجديد هذا الاعتماد وبما يضمن تحقيق الرقي والتقدم للجامعة.