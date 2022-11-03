الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 07:42 م

اختتام فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لعلوم الرياضة والصحة

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لعلوم الرياضة والصحة، الذي نظمته كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة بالتعاون مع الجمعية العربية لعلم النفس الرياضي برعاية وزير الشباب محمد النابلسي.

وحضر فعاليات الاختتام، رئيس مجلس أمناء الجامعة العين الدكتور يوسف القسوس ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة ورئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان ورئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور ساري حمدان وعدد من الأكاديميين وممثلي المؤسسات الرسمية الداعمة للمؤتمر.

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