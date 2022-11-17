الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 05:49 م

اختتام فعاليات المؤتمر العربي العاشر لضمان الجودة في جامعة الزرقاء

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الخميس، الفعاليات العلمية للمؤتمر العربي الدولي العاشر لضمان جودة التعليم العالي IACQA'2022، والذي عقد في رحاب جامعة الزرقاء، برعاية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.

وحضر فعاليات المؤتمر، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، ورئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، الدكتور محمود أبو شعيرة، ورئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء، المهندس سمير الحباشنة، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور عمرو عزت سلامة، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية والعربية وممثلو الهيئات الدبلوماسية والسياسية والتربوية.

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