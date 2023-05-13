اختتام معسكر المهارات والفنون الكشفية في عجلون

الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية شباب محافظة عجلون، اليوم السبت، في بيت الشباب، معسكرا كشفيا بعنوان "مهارات وفنون كشفية"، بمشاركة 20 كشافًا من الفرق الكشفية التابعة لمراكز شباب عبين عبلين والعيون وعنجرة وكفرنجة وصخرة وعجلون النموذجي.

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وتهدف هذه المعسكرات، إلى تجذير قيم العمل التطوعي لدى فئة الشباب ودعم وتبني الأفكار التطوعية الشبابية والمجتمعية الخلاقة والجديدة وتنمية الأفكار الإبداعية والتعريف بدور الحركة الكشفية في تنمية وخدمة المجتمعات المحلية.



واشتملت فعاليات المعسكر الذي استمر لمدة 3 أيام، على ورش عمل حول الفنون والمهارات الكشفية ونظام الطلائع والتشكيلات والمسير الكشفي والصيحات وأناشيد وألعاب كشفية والوعد والقانون ومهارات العقد والربطات والنيران.