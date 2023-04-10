الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية - أسماء

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

أسعار الذهب عالمياً تفتح التداولات على انخفاض

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية اعتباراً من اليوم

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة

مشاهد تخطف القلوب.. معتمرون تحت المطر بالمسجد الحرام

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في أمريكا

الإثنين، 10-04-2023 09:19 ص

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

0L5A5734


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار أصناف عدة من الخضار اليوم الاثنين في السوق المركزي منها ( خيار، بصل، باذنجان، زهرة، فلفل ) .

اضافة اعلان


بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3278.268 طن، توزعت على 2345.954 طن خضار، 728.670 طن فواكه، و 203.644 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 518.718 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 20 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً، فلفل حار من 60 إلى 80 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
41

الأمانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية اعتباراً من اليوم

image

الإفتاء توضح حكم الزكاة في الأرض المملوكة

وظائف

مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

888

الحاجة ⁧‫حليمة الكسواني "‬⁩أم العبد" بصحة جيدة

w

الخصاونة يصل إلى الدوحة .. والكواري وآل ثاني واللوزي في استقباله

420234104935899571164

"أوقاف الرصيفة" تقيم حفل إفطار للأيتام

أخبار متعلقة
0L5A1048

3404 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

-00

في الأول من رمضان .. ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار بالسوق المركزي

0L5A5727

قبيل رمضان .. استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A5725

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

0L5A5727

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

موز

ارتفاع سعر الموز البلدي في السوق المركزي