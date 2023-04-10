انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار أصناف عدة من الخضار اليوم الاثنين في السوق المركزي منها ( خيار، بصل، باذنجان، زهرة، فلفل ) .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3278.268 طن، توزعت على 2345.954 طن خضار، 728.670 طن فواكه، و 203.644 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 518.718 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 20 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً، فلفل حار من 60 إلى 80 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 35 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين :



