الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي اليوم

"تعلم الدرس من الخسارة أمام السعودية".. ماذا قال ميسي بعد الفوز على المكسيك؟

الأرض على موعد مع زخات كثيفة من النيازك الشهر المقبل

"سانا": القوات التركية تستهدف ريفي الحسكة والرقة شمالي سوريا

الإعلان عن مجموعة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

وقف ضخ المياه لـ 6 أيام اعتبارا من اليوم عن مناطق واسعة - اسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الارصاد تحذر من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب صباحاً

وفيات الاحد 27 -11-2022

الامن العام : إصابتان بعيارات نارية بمشاجرة عائلية في جرش

الأحد، 27-11-2022 08:05 ص

ارتفاع سعر البطاطا في السوق المركزي اليوم

ب


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3213.178 طن، توزعت على 1888.059 طن خضار،1035.388 طن فواكه، و 289.731 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 481.249 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 50 إلى 75 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 20 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 40 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاحد:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فرص عمل

الإعلان عن مجموعة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

8

وقف ضخ المياه لـ 6 أيام اعتبارا من اليوم عن مناطق واسعة - اسماء

11202216182711417071716

الامن العام : إصابتان بعيارات نارية بمشاجرة عائلية في جرش

11202221133126202229929

المستقلة للانتخاب تختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين

www

تحذير للاردنيين بشأن متصفح "كروم"

720202313912929333698

هام من الامن العام للمواطنين بشأن مخالفات السير - فيديو

أخبار متعلقة
0L5A5730

انخفاض سعر البطاطا 15 قرشاً اليوم

0L5A1048

أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5730

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A1048

انخفاض أسعار الخيار في السوق المركزي اليوم

0L5A5727

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A5730

انخفاض سعر البطاطا محلياً اليوم