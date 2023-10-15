ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 9.5% حتى آب

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.162 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.627 مليون، بزيادة 9.5% .



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وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16121 رخصة حتى نهاية آب الماضي، مقارنة مع 16346 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.4% .



وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الـ8 أشهر نحو 5.17 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 4.69 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.2% ولغير السكنية بلغت حتى نهاية آب الماضي، نحو 997 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 939 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6.2%.



وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8%، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66.5 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية آب الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.8 % بزيادة نسبتها 0.8 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7% بانخفاض نسبته 12.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت جرش أعلى نسبة إذ بلغت 14.9% وبمساحة مقدارها 0.759 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4% وبمساحة مقدارها 0.203 متر مربع لكل فرد.