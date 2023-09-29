بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنها تتابع من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك الأميركية، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

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وأهابت الوزارة بالمواطنين الأردنيين هناك، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.



كما دعت المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة نيويورك، إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، على الأرقام التالية:



- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).



- السفارة الأردنية في واشنطن:



(0012022949522).



أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ([email protected]).