استئناف رحلات برنامج "أردننا جنة" اليوم

الوكيل الإخباري - يستأنف برنامج "أردننا جنة" اليوم الأحد، تنظيم رحلاته دعما للسياحة الداخلية وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى، بحسب ما أفادت وزارة السياحة والآثار.

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وأشارت وزارة السياحة في بيان صحفي سابق، أول أمس الجمعة إلى أن عدد المشاركين في البرنامج وصل إلى 103 آلاف منذ بداية العام الحالي.



وكان الناطق باسم وزارة السياحة أحمد الرفاعي، قال في تصريح سابق إن "برنامج أردننا جنة مستمر، وسينطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لمواقع المملكة كافة بدعم من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بما يتجاوز 50% من تكلفة الرحلة" مع "توفير دليل سياحي ليرشد المواطنين إلى أهمية المواقع التي يزورونها".



وتحدث الرفاعي عن "توفير حافلات سياحية مهيأة لنقل المشاركين" في البرنامج.



وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 103 آلاف منذ بداية العام الحالي، بينما وصل عدد الأدلاء المرافقين إلى الرحلات 2888 دليلا سياحيا على مدار العام.



وينظم البرنامج رحلات من عمّان إلى شمال وجنوب الأردن، وكذلك من الشمال إلى الجنوب. وخلال الفترة المقبلة "سيتم التركيز على المواقع السياحية الجديدة، وتنمية المجتمعات المحلية، والعودة إلى الهدف الرئيسي للبرنامج وهو تمكين المجتمعات المحلية والتجارب السياحية الجديدة، إضافة إلى المواقع السياحية الرئيسية" بحسب الرفاعي.



وأكد الرفاعي "جاهزية المواقع السياحية والأثرية في أنحاء المملكة كافة لاستقبال الزوار والسياح من مختلف أنحاء الوطن" مشيرا إلى أن "جميع المواقع السياحية تشهد حركة نشطة".

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