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الأربعاء، 21-12-2022 08:10 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 323.0453 طن، توزعت على 2030.960 طن خضار،933.486 طن فواكه، و 266.007 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 212.417 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 37 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 10 إلى 20 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:

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