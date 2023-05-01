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الإثنين، 01-05-2023 08:11 ص

أسعار خضار تواصل انخفاضها في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - تواصل أسعار خضار انخفاضها  اليوم الاثنين منها ( البندورة، بصل، باذنجان، الثوم، فلفل حار، فليفلة ) في السوق المركزي.

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 بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3712.443 طن، توزعت على 2713.253 طن خضار، 808.946 طن فواكه، و 190.243  طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 653.432 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 40 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً  ، زهرة من 20 إلى 40 قرشاً، فلفل حار من 20 إلى 40 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 40 قرشاً.
وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين :



 




 

 


 

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