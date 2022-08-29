استيتية يرعى افتتاح مشغل صيانة الأجهزة الخلوية في معهد سحاب

الوكيل الاخباري-

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رعى وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسّسة التّدريب المهني نايف زكريا استيتية، اليوم الاثنين، افتتاح مشغل صيانة الأجهزة الخلوية في معهد سحاب والذي تم تجهيزه وفقاً للتكنولوجيا الحديثة. بحضور مدير عام المؤسّسة المهندس أحمد مفلح الغرايبه، والنائب عبدالله أبوزيد، وعدد من أعضاء مجلس محافظة العاصمة، والشركاء بالقطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني.وقال استيتية "يأتي افتتاح هذا المشغل بهدف مواصلة تطوير البرامج التدريبية النوعية التي تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات سوق العمل بالقطاع الخاص، و تطبيقاً حقيقياً للتوجيهات الملكية واهتمام سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظه اللّه ورعاه، بالشباب واستثمار مهاراتهم في المجالات التنموية كافة".و أكد استيتية أن تأهيل الشباب وتمكينهم أولوية قصوى لوزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني، مشيراً إلى أنّ المؤسسة ماضية لتطوير استراتيجياتها و برامجها التدريبية من خلال استحداث تخصصات جديدة تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة واحتياجات سوق العمل ومهارات المستقبل.وأشاد استيتية بدور مؤسّسة التدريب المهني الذراع الفني لوزارة العمل و حاضنة التدريب الأولى بالمملكة والتي تعد رافداً رئيسياً لتزويد سوق العمل بالعمالة المهنية الماهرة.